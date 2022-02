¿Por qué Carmen Villalobos se ausentó de las redes?

“Por fin después de mucho tiempo les doy la cara, pero es que no tenía cara para ponérselas. Gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido bastante complicado porque llegando de Miami en diciembre, Sebas volvió a salir contagiado con COVID; entonces 24 y 31 distanciados; y justo cuando Sebastián salía del COVID, entré yo a tener COVID”, dijo Villalobos.

La colombiana, al parecer, no estuvo pasándola muy bien los últimos días, pues no es la primera vez que su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, se contagia con el virus que viene acechando al mundo desde el 2019, pero ahora le llegó su turno.

“No les puedo mentir, realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Los tuve todos, gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida”, dijo Carmen Villalobos, reafirmando sus síntomas como “dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio muy mal...”.

Por fortuna, la salud de la actriz no se agravó por causa del virus, y aunque todavía no está del todo recuperada, ya tuvo aliento para informar su situación a sus seguidores que día a día preguntaban por su paradero. Le puede interesar: ¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no quieren tener hijos?

“De verdad que la energía está muy bajita, sigo teniendo dolor de cabeza, me sigo sintiendo regular; entonces, ahorita estoy yendo donde la doctora Victoria Escalante que me va a poner un suerito postcovid porque el cuerpo queda muy apaleado, muy débil, inmunológicamente el cuerpo queda muy bajito de todo”, aseveró la actriz.

Carmen Villalobos se ha ganado el corazón de los colombianos con sus papeles en series y novelas, tales como ‘Sin senos sí hay paraíso’, donde interpreta a Catalina -la grande- y en ‘Café con aroma de mujer’ donde encarna a Lucía Sanclemente, la villana de la historia.