¿Por qué Daniella Álvarez no estará en El Desafío The Box 2022?

Fue Sebastián Martino, director de ‘realities’ de Caracol Televisión, quien dio los detalles de la ausencia de la exreina, modelo y presentadora Danilla Álvarez en las noches de Caracol.

Martino dijo que el motivo por el cual Álvarez no estará en esta producción es por temas de salud de la presentadora, pues, luego de su amputación, debe seguir su tratamiento y terapias, pero su retiro no es definitivo, la barranquillera volverá luego de que se encuentre en mejores condiciones de salud. Lea aquí: Las grandes sorpresas que trae Caracol Televisión para 2022.

“Para bien de Daniella, le vienen unos meses donde el tratamiento es muy duro y tiene que ser constante. Entonces, como tenemos que mantener la burbuja, lamentablemente ella no nos puede acompañar”, dejo el director.

En lugar de Daniella, Gabriela Tafur será la nueva presentadora, así lo anunció el Sebastián: “Obviamente, la salud siempre va a estar por delante de cualquier proyecto, pero para nosotros ella (Daniela) es parte de la familia y lo que queremos es que se pueda recuperar. Ella no va a estar en esta temporada... no va a estar todo el tiempo, nos va a acompañar, va a sorprender en algunos momentos, y quien va a asumir su rol es Gabriela Tafur, una chica muy talentosa, bonita y con muchas ganas”, afirmó Martino. Le puede interesar: Daniella Ávarez y su extraña experiencia: “Yo sí he visto un ‘alien’”.

Cabe recordar que Daniella fue amputada de su pierna izquierda por una isquemia, luego de haber sido operada de urgencia por una masa que hallaron en su abdomen.