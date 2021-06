¿Por qué Elizabeth Loaiza es duramente criticada en redes?

Con los ánimos arriba, Loaiza continuó la discusión. “Te estoy grabando porque me estás reteniendo en mi país, esta es mi carretera”, dice. Al parecer evitando darle largo a la disputa el hombre le dice “no te retengo, pasa”, y agrega “estamos en una movilización”.

Antes de finalizar, la modelo le responde: “Yo no estoy en la movilización por favor déjame pasar”.

La actitud de Elizabeth ha sido fuertemente criticada especialmente en Twitter. “Ese video de Elizabeth Loaiza demostrando que es “gente de bien” es patético. ¿Ella no y que tenía cáncer y por eso no podía hacer esfuerzos?, Para ser racista y clasista ahí si no tiene cáncer”; “Toda Colombia tratando de entender como funciona el cerebro de Elizabeth Loaiza”; “Elizabeth Loaiza La misma que casi paga cárcel por vender articulos milagrosos contra el covid sin registro INVIMA, estafadora. La misma que es persona no grata en La Guajira por abusiva y grosera con los indígenas wayuu”; “Elizabeth Loaiza ofendida porque taparon una carretera, pero bastante feliz que estaba cuando hizo y deshizo en territorio sagrado de los indígenas Wayúu en La Guajira”, son algunos de los que se leen.