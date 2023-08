¿Por qué Jhonny Rivera escondía su relación con su corista Jenny López?

Desde que decidieron hacer su relación pública los malos comentarios no han faltado en las redes sociales de ambos, por ser el cantante mucho mayor que Jenny. Lea: “Para mí es un papacito”, novia de Jhonny Rivera a críticas por su relación

Jhonny decidió responder una pregunta que le hicieron repetidamente: “¿cuándo no tenías una relación con Jenny, ella viajaba con los muchachos en bus y tú en avión?”.

Tras "gritar" su amor a los cuatro vientos, sus seguidores se hicieron muchas preguntas que los cantantes no dudaron en contestar . Por medio de sus historias en Instagram, Rivera realizó una dinámica de preguntas para interactuar más y responder dudas.

“Muchas veces, sí. Algunas era porque yo tenía que hacer una vuelta a donde iba antes... Y otras veces la verdad no queríamos que nos vieran por ahí en aeropuertos solos porque la gente lo graba a uno. Yo decía: ‘Se me va a destapar un chisme’. Y como esta relación nunca estuvo en mi mente que se hiciera pública... Esto fue porque se filtraron unas fotos, pero la verdad no era la idea que esto se hiciera público... Por todo esto que ha pasado precisamente”, declaró el cantante.

El cantante no quería que su relación se hiciera pública por el hecho de que no iban a poder disfrutar de su privacidad igual que antes.