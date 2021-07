¿Por qué la agrupación de Jean Carlos Centeno se quedó sin instrumentos?

¿Qué pasó?

A las afueras de Barranquilla, específicamente antes del puente Pumarejo se adelantaba una marcha que se salió de control luego que algunos de los manifestantes empezaran a abrir las compuertas del transporte en el que viajaban los músicos. De inmediato empezaron a saquear lo que encontraron, entre todo se llevaron cuatro acordeones, tumbadoras y timbales.

“Gracias a Dios que no pasó a mayores, no hubo heridos durante el atraco. Solo eran 30 personas las que intimidaron a 13 de mis compañeros, la vida no tiene precio, por eso vale más que lo material pero si deciden retractarse y devolver los instrumentos pues se les agradece, para qué mal venderlos si es más rentable que pidan rescate por ellos y se les reconoce algo por su gesto, por la devolución de los mismos. Si deciden no devolverlos pues igual muchas gracias, pero este no es el camino correcto para lograr obtener sin sacrificios algo en la vida y menos causando perjuicios a muchas familias que dependen de la labor de cada uno de mis muchachos”, escribió en sus redes sociales Jean Carlos Centeno, que no viajaba en el mismo transporte que sus músicos.

Según se conoció, los músicos no fueron los únicos afectados en el incidente pues el conductor fue despejado de su celular y de dinero.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.