¿Por qué Luisa Fernanda W no lleva a su hijo al colegio?

Con su estilo descomplicado, Luisa no tuvo problema en resolver la inquietud de manera totalmente franca: “¿Cuándo entra ‘Max’ al jardín?”, le preguntó, a lo que la empresaria respondió: “Esto es un tema bien complejo de compartir, porque el proceso es distinto para cada persona. Cada quién verá si mete a su hijo a los seis meses al jardín, al año o en el tiempo que sea. Yo aún no he tomado esa decisión, no me he sentido tan fuerte para enviar a mi hijo al jardín”, explicó la influenciadora.

Luego, agregó: “Domenic aún está muy chiquito y dicen que en los jardines hay muchos virus. Entonces, yo prefiero cuidarlos a ambos, recuerden que Domenic estuvo como 15 días hospitalizado. También me siento en la disponibilidad de estar con mis hijos en casa en este momento”. A su vez, la creadora de contenido paisa dejó claro que el hecho de no haber tomado aún la decisión no quiere decir que no lo vaya a hacer en un futuro, cuando su hijo esté un poco más grande y ella se sienta preparada para dar ese paso. Lea aquí: Conoce a Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes del mundo

“Y el tema de aprendizaje y de compartir con otros niños se los brindo en otros ambientes, de hecho, también aquí en casa. Así que todavía no he tomado la decisión, voy a ver cuándo la tomo”, concluyó.