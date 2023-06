“¿Por qué no prueba la comida?”: esto reveló Claudia Bahamón de ‘MasterChef’

Cada platillo que preparan los concursantes del programa de televisión culinaria ‘MasterChef’ del Canal RCN se ven más exquisitos que el anterior, por eso es muy probable que muchos de los televidentes lleguen a antojarse y querer estar dentro de la pantalla para degustarlos.

Pero este no es el caso de la conductora del programa Claudia Bahamón, quien en las historias de su cuenta de Instagram respondió a una pregunta que le enviaron a su bandeja de mensajes y que hacía referencia al por qué ella no consumía la comida del programa. Lea: “¡Se me cayeron los calzones!”: el curioso momento que vivió Claudia Bahamón

La modelo hizo la respuesta pública confesando varias de las razones que la llevan a no probar en muchas ocasiones la comida que se prepara en el programa y de la que si prueban bocado los jurados Jorge Rausch, ‘Chris’ Carpentier y Nicolás De Zubiría.

Sus razones

Su seguidor fue conciso y directo a la hora de enviarle la pregunta a Bahamón, “Clau, tengo una pregunta, ¿usted por qué no prueba las comidas en el programa. Siempre me hago esa pregunta?”, dijo.