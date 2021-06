¿Por qué razón no dejaron entrar a Rihanna a un bar en Estados Unidos?

¡Ni las celebridades se salvan! Mucho se comenta que una de las bondades de ser una figura pública es que quienes gozan de ese privilegio tienen entrada ilimitada a todos los lugares que deseen, sin embargo todo indica que en la realidad no se aplica tanto como se cree.

Así lo pudo comprobar Rihanna, quien ha empezado a tener algunas apariciones públicas y una de las más recientes no salió tan bien. Resulta que la cantante decidió salir a un bar ubicado en Brooklyn en Nueva York con su pareja el rapero A$AP Rocky, todo iba bien hasta que decidieron ingresar al lugar cuando se toparon con un guardia de seguridad que le impidió el paso a la intérprete de ‘Work’.

¿Cuáles fueron los motivos? Todo indica que el encargado de la seguridad del bar no dejó que Rihanna ingresara por no tener identificación. El hombre ignoró por completo que se tratara de la afamada cantante y no le permitió ingresar.

Las imágenes fueron captadas por un fanático de la artista, que compartió el momento en sus redes sociales haciéndolo viral.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.