¿Positivo o negativo? Iván Lalinde reveló resultado para COVID

Durante las últimas horas, se le vio al presentador y exintegrante de RCN, Iván Lalinde, publicar una foto en sus redes sociales donde, a través de un mensaje, reveló haberse hecho la prueba para COVID-19 y los motivos de su viaje, del cual asegura, cumplió todos los protocolos sanitarios. (Lea aquí: La polémica razón por la que Iván Lalinde habría salido de RCN).

Es sabido que en estos tiempos de confinamiento está prohibido viajar, a menos que sea por tierra con un permiso justificado, según decretó el gobierno Nacional. Sin embargo Iván confesó que se hizo la prueba para visitar a sus padres a través de un viaje que, efectivamente, fue por tierra.

Lalinde, quien es el segundo presentador colombiano en confesar haberse hecho la prueba - la primera fue Vanessa De La Torre -, aseguró que “por fortuna” el resultado fue negativo, motivo por el cual llegó con toda confianza a abrazar a su mamá, con quien no dudó publicar una imagen acompañada del siguiente mensaje, en el que asegura cumplió los protocolos al pie de la letra. (Le puede interesar: Demandan al fiscal Barbosa por viaje con su familia a San Andrés).

“Al llegar me bañé, me cambié toda la ropa. Aunque en el camino no tuve contacto con nadie, la relación más íntima en el camino fue con las niñas de los peajes, y me desinfectaba cada que recibía un ticket”, explicó el presentador.

Más adelante, explica detalladamente cómo fue aquel momento al reencontrarse con sus papás, después de mucho tiempo sin verlos por la cuarentena.

“Nos pusimos felices cuando nos pudimos abrazar y sentarnos a oír música un rato y a repetir conversaciones”, explicó el famoso, y, al final, también se refirió a la foto con la que acompañó su mensaje: “Le dije: ‘¡mamá ríete!’ Y ahí está.

Esta es la instantánea en la que madre e hijo aparecen sonrientes.