¿Prefiere a un hijo más que otro? Las críticas a Luisa Fernanda W

Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, no faltó quien hiciera un comentario negativo en medio de la felicidad de la familia. Una usuaria insinuó que los padres mostraban preferencias hacia uno de los niños, escribiendo: “Por encima se le nota la preferencia y no es solo en esta publicación”. Ante esta afirmación, Luisa Fernanda W, creadora de contenido e influenciadora antioqueña, estalló y respondió con firmeza:

"Dejen de hablar estupideces que usted no vive con nosotros. Sinceramente hay gente muy ridícula, se meten con un niño y con una familia que no conocen de puertas para adentro. Gracias a Dios, a mis hijos les sobra amor y se les da por igual, y parte de ese amor no lo mostramos en redes porque por ahí viven rondando los envidiosos".