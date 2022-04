Premios Grammy 2022: actuaciones, nominados, horario y mucho más

- J Balvin

- Maria Becerra

- ohn Legend

- Silk Sonic

- Carrie Underwood

- Maverick City Music

- Aymée Nuviola

- Billy Strings

- Jon Batiste

- Brothers Osborne

- BTS

- Brandi Carlile

- Billie Eilish,

- Cynthia Erivo

- H.E.R.

- Lil Nas X

- Jack Harlow

- Leslie Odom Jr

- Nas

- Ben Platt

- Olivia Rodrigo

- Chris Stapleton

- Rachel Zegler.

Los nominados

Definitivamente el artista con más nominaciones es Jon Baste, quien aparece en 11 categorías. Los otros artistas que también se encuentran la pelea con 8 nominaciones cada uno son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R.

La artista que también podría sorprender en los Grammy 2022 es Olivia Rodrigo con 7 nominaciones, pues está nominada a Canción del año y Álbum del año. A continuación, la lista completa de nominados.

Grabación del año

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Álbum del año

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Canción del año

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

POP

Mejor performance solitario pop

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

drivers license - Olivia Rodrigo

Mejor performance de dúo/grupo pop

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Mejor álbum vocal tradicional pop

“Love For Sale” - Tony Bennett & Lady Gaga

“Til We Meet Again (Live)” - Norah Jones

“A Tori Kelly Christmas” - Tori Kelly

“Ledisi Sings Nina” - Ledisi

“That’s Life” - Willie Nelson

“A Holly Dolly Christmas” - Dolly Parton

Mejor álbum vocal pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

DANCE/ELECTRÓNICA

Mejor grabación dance/electrónica

‘Hero’ - Afrojack y David Guetta

‘Loom’ - Ólafur Arnalds ft. Bonobo

‘Before’ - James Blake

‘Heartbreak’ - Bonobo y Totally Ernormus

‘You can do it’ - Caribou

‘Alive’ - Rufus du Sol

- ‘The business’ - Tiesto

Mejor álbum dance/electrónica

‘Subconsciously’ - Black Coffee

´Fallen Embers’ - Illenium

‘Music is the weapon’ (Reloaded) - Major Lazer

‘Shockwave’ - Marshmello

‘Free Love’ - Sylvan Esso

CONTEMPORÁNEA

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Double Dealin’ - Randy Brecker & Eric Marienthal

The Garden - Rachel Eckroth

Tree Falls - Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2 - Mark Lettieri

ROCK

Mejor performance rock

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters

Mejor performance metal

Genesis - Deftones

The Alien - Dream Theater

Amazonia - Gojira

Pushing The Tides -Mastodon

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob Zombie.

Mejor canción rock

All My Favorite Songs - Weezer

The Bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find My Way - Paul McCartney

Waiting On A War - Foo Fighters

Mejor álbum rock

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

ALTERNATIVO

Mejor álbum de música alternativa

Shore - Fleet Foxes

If I Can’t Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy’s Home - St. Vincent

LATIN

Mejor álbum de pop latino

‘Vértigo’ - Pablo Alborán

‘Mis amores’ - Paula Arenas

‘Hecho a la antigua’ - Ricardo Arjona

‘Mis manos’ - Camilo

‘Mendó’ - Alex Cuba

‘Revelación’ - Selena Gomez

Mejor álbum de música urbana

‘Afrodisíaco’ - Rauw Alejandro

‘El último tour del mundo’ - Bad Bunny

‘José’ - J Balvin

‘KG0516′ - Karol G

‘Mendó’ - Alex Cuba

‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’ - Kali Uchis

Mejor álbum latino de rock o alternativo

‘Deja’ - Bomba Estéreo

‘Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe)’ - Diamante Eléctrico

‘Origen’ - Juanes

‘Calambre’ - Nathy Peluso

‘El madrileño’ - C. Tangana

‘Sonidos de Karmática Resonancia’ - Zoé

Mejor álbum regional mexicano

‘Antología de la música ranchera Vol.2′ - Aida cuevas

‘A mis 80′s’- Vicente Fernández

‘Seis’ - Mon Laferte

‘Un canto por México Vol.2′ - Natalia Lafourcade

‘Ayayay! (Super deluxe)’ - Christian Nodal

Mejor Álbum Tropical Latino

“Salswing” - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta,

“En cuarentena” - El gran combo de Puerto Rico,

“Sin salsa no hay paraíso” - Aymée Nuviola y

“Colegas” - Gilberto Santa Rosa.

“Live from Peru” - Tony Succar

R&B

Mejor performance R&B

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Damage - H.E.R.

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Mejor performance tradicional R&B

I Need You - Jon Batiste

Bring It On Home To Me - BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

Born Again - Leon Bridges Featuring Robert Glasper

Fight For You - H.E.R.

How Much Can A Heart Take - Lucky Daye Featuring Yebba

Mejor canción R&B

Damage - H.E.R.

Good Days - SZA

Heartbreak Anniversary - Giveon

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Mejor álbum progresivo R&B

New Light - Eric Bellinger

Something To Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table For Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego

Mejor álbum R&B

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back Of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

RAP

Mejor performance rap

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Up - Cardi B

M Y . L I F E - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Way 2 Sexy - Drake Featuring Future & Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Mejor performance melódica rap

P R I D E . I S . T H E . D E V I L - J. Cole Featuring Lil Baby

Need To Know - Doja Cat

Industry Baby - Lil Nas X Featuring Jack Harlow

Wusyaname - Tyler, The Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

Hurricane - Kanye West Featuring The Weeknd & Lil Baby

Mejor canción rap

Bath Salts - DMX Featuring Jay-Z & Nas

Best Friend - Saweetie Featuring Doja Cat

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Jail - Kanye West Featuring Jay-Z

M Y . L I F E - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Mejor álbum rap

The Off-Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King’s Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

COUNTRY

Mejor performance country en solitario

Forever After All - Luke Combs

Remember Her Name - Mickey Guyton

All I Do Is Drive - Jason Isbell

camera roll - Kacey Musgraves

You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Mejor performance de dúo/grupo country

If I Didn’t Love You - Jason Aldean & Carrie Underwood

Younger Me - Brothers Osborne

Glad You Exist - Dan + Shay

Chasing After You - Ryan Hurd & Maren Morris

Drunk (And I Don’t Wanna Go Home) - Elle King & Miranda Lambert

Mejor canción country

Better Than We Found It - Maren Morris

camera roll - Chris Stapleton

Country Again - Thomas Rhett

Fancy Like - Walker Hayes

Remember Her Name - Mickey Guyton

Mejor álbum country

Skeletons - Brothers Osborne

Remember Her Name - Mickey Guyton

The Marfa Tapes - Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

The Ballad Of Dood & Juanita - Sturgill Simpson

Starting Over - Chris Stapleton

NUEVA ERA

Mejor álbum nueva era

Brothers - Will Ackerman, Jeff Oster & Tom Eaton

Divine Tides - Stewart Copeland & Ricky Kej

Pangaea - Wouter Kellerman & David Arkenstone

Night + Day - Opium Moon

Pieces Of Forever - Laura Sullivan

JAZZ

Mejor solo de jazz improvisado

Sackodougou - Christian Scott aTunde Adjuah

Kick Those Feet - Kenny Barron

Bigger Than Us - Jon Batiste

Absence - Terence Blanchard

Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea