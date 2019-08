Preocupa estado de salud del cantante de trap Bad Bunny

Preocupados. Así están los fanáticos de Bad Bunny, el reconocido cantante de trap puertorriqueño, luego de que este compartiera en sus redes una foto recibiendo canalización de suero.

Tal parece que la jornada de protestas que lideró junto a Residente la semana pasada por la destitución de Ricardo Roselló le pasó factura, dejándolo en cama por varios días.

En la imagen, que publicó en Instagram, se ve al artista con una toalla en la frente y en otra con una dextrosa.

“Miami siempre me gana”, fue el mensaje con el que ‘El conejo malo’ acompañó la foto.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del boricua y qué fue lo que le pasó.

No es la primera vez que el trapero alarma a sus seguidores con este tipo de noticias, pues en octubre del 2018 se enfermó y tuvo que cancelar varias presentaciones.

“Sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté ¡y hasta me acosté buscando alivio!”, contó el artista en aquel momento.