Presentador Carlos Giraldo, como Dios lo trajo al mundo en Instagram

Este jueves no solo Maluma encendió las redes en el comercial de Calvin Klein, sino también Carlos Giraldo, quien posó sin nada de ropa.

El presentador de La Red, compartió un TBT en Instagram donde aparece frente a una pared como Dios lo trajo al mundo y en la que sobresale su cola.

Aunque sus seguidores pensaron que había sido hackeada la cuenta, minutos después él mismo aseguró que no.

“Un bello recuerdo de cuando trabajé como modelo en las clases de la docente en bellas artes, escultura, pintura, y dibujo, Nelly Rojas, por allá a mediados de los 80. No me hackearon la cuenta (como dicen muchos famosos), ni me hicieron una broma, ni me robaron la foto para chantajearme, ni nada de eso. La publico yo y asumo las consecuencias”, fue el mensaje con el que Giraldo acompañó la publicación.