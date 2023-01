Presentador de Noticias Caracol confirmó la separación de su esposa

Pero no fue hasta el pasado martes, en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, que confirmó oficialmente su separación de Mariana, la mamá de su hijo Pedro.

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, aclaró Montoya en el programa matutino. Lea también: En fotos: Dos periodistas de Noticias Caracol dieron el “Sí” ante el altar

Aun así, el presentador recalcó que su relación con Ramírez sigue siendo buena, pues ambos están conscientes de que su hijo los necesita y lo seguirá haciendo por mucho tiempo.