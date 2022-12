Presentador de televisión con cáncer terminal: “Nuestra última Navidad”

El presentador británico Jonnie Irwin, conocido por los programas ‘Escape To The Country’ de BBC One y de ‘A Place In The Sun’ de Channel 4, conmovió a sus seguidores en Instagram luego de publicar unas sentidas palabras el día de Navidad. Le puede interesar: 6 películas y series para recordar a Kirstie Alley

“Tratamos de seguir con normalidad. Tomamos la decisión de no llorar y aprovechar al máximo cada día. Todavía estoy trabajando y trato de fabricar pensamientos positivos”, fueron la spalabras del presentador quien fue diagnosticado con cáncer terminal del pulmón en 2020, ahora tiene metástasis en el cerebro y el hígado.