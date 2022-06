Presentadora de noticias fue víctima de un atraco violento

En el momento que iba hablando por teléfono con una amiga, se percató que 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trató de dar reversa, pero en ese momento empezó el aterrador episodio.

Varios delincuentes con armas blancas se aproximaron al vehículo y lo rodearon, luego los pillos empezaron a amenazarla a ella y al conductor para que les entregaran las pertenencias.

“El conductor trata de dar reversa y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro. Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás”. Le puede interesar: Atracan a famosa presentadora en el Centro Histórico de Cartagena

Cuando uno de los sujetos se subió a la parte de atrás, cuenta Maritza que fue el momento más difícil, puesto que el hombre, pese a que ella ya le había entregado todo, le empezó a decir que le diera las pertenencias o de lo contrario la mataría.

“Ese es el momento más difícil, me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle, se los juro, solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta”, relató la víctima.

Y añadió que cerró los ojos y como despedida dijo: “Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala”.