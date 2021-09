Presentadora Inés Gómez se declara “inocente” de todo delito

Tras dos semanas en silencio, la popular presentadora de televisión mexicana Inés Gómez Mont se declaró “inocente” y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y el lavado de dinero, en medio de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un mensaje divulgado en las últimas horas en sus redes sociales, Gómez Mont aseguró que ha “guardado silencio” estos días para “tratar de entender” los hechos y concentrarse en su “defensa”.

“A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, dijo en el mensaje.

Añadió que, según los medios de comunicación, se la investiga por recibir dinero de dos contratos públicos por valor de 3.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) y de pertenecer a la delincuencia organizada.