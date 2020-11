Presentadora Siad Char confirmó que dio positivo para COVID-19

El covid-19 vuelve a tocar la puerta de los famosos colombianos.

Esta vez fue Siad Char, esposa de Luis Carlos Vélez, la que confirmó que dio positivo para coronavirus con una foto en Instagram.

La presentadora aprovechó sus historias para contarle a los seguidores que está recuperándose en su casa en Miami, Estados Unidos, donde permanece en aislamiento total.

“Anoche me llegó un mensaje que estoy positiva de COVID. No lo puedo creer, yo me he cuidado muchísimo, no sé dónde lo cogí. No me hice el examen porque me sintiera mal, me lo hice porque Luis Carlos acababa de llegar de viaje y quería que él se hiciera el examen, yo lo acompañé, entonces aproveché y me lo hice”, expresó.