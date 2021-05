Príncipe Enrique responsabiliza a su padre por los traumas de infancia

El hijo menor de Diana, príncipe Enrique, sorprendió en sus últimas declaraciones tras referirse a su padre, el príncipe Carlos, como principal responsable de sus traumas de niño.

“Que hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir”, sentenció Enrique en el reciente documental “The me you can´t see (el yo que no puedes ver)”, el nuevo programa de salud mental junto con Oprah Winfrey. (Le puede interesar: “Tenía miedo”: príncipe Enrique y Oprah abordan salud mental).

Definitivamente Enrique empezó a destapar más anécdotas sobre la crianza que tuvo sin miedo a lo que la familia real pensara al respecto. Y es que en el reciente documental Enrique no solo se sinceró contando episodios tan duros como lo fue la muerte de su mamá, Diana, sino también sentenció la crianza de su padre, Carlos, de quien expresó no querer cometer los mismos errores que él en cuanto a la crianza, especialmente cuando su mamá falleció.