¡Qué cuerpazo! El sexy bikini por el que Kendall Jenner es tendencia

Para nadie es un secreto que Kendall Jenner es una de las más hermosas del clan Kardashian.

Precisamente, este viernes gracias a su belleza se convirtió en tendencia luego de compartir una publicación en sus redes donde aparece en una sesión de fotos, luciendo un diminuto y espectacular bikini rojo.

En las imágenes se puede apreciar el cuerpazo de la modelo de 25 años, quien aparece frente al espejo mostrando sus atributos y su esbelta figura.

Una de las cosas que más llamó la atención de sus seguidores fue su pequeña tanga, que dejaba muy poco a la imaginación.

La publicación ya cuenta con más de 8 millones de vistas y cientos de comentarios de usuarios elogiando su belleza y otras preguntando cómo hacen para obtener esa figura.

“¿Por qué no puedo ser Kendall?”, “Seguro Kendall Jenner no pide la promo de 10 hamburguesas de queso en McDonal’s”, “Kendall Jenner come oreos y tiene ese cuerpo”, “Ver fotos de Kendall Jenner me dan ganas de, no sé, alimentarme solo con agua”, entre otras reacciones en Twitter.