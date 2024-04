¡Qué emoción! La Toya Montoya espera su primer hijo

“Una crucecita azul el 21 de noviembre a las 10:47 am nos regaló la mayor sorpresa de nuestras vidas. Y aquí estamos saltando de la dicha, con el corazón hinchado de alegría, de ilusión y de infinita gratitud. Ahora sí, listos para la gran aventura”, se lee en el post de Instagram. Lea aquí: Sofía Vergara y Joe Manganiello ya están legalmente divorciados

Sus mejores amigas no tardaron en reaccionar la publicación: “Tengo el corazón que se me explota de la felicidad. Los amo” (Julieta Piñeres); “Los amo. No tengo palabras. Solo que aquí estoy para ustedes siempre” (Nina Rodríguez), entre muchos otros mensajes.