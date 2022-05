¿Qué ha sido de PSY, el surcoreano del Gangnam Style?

El cantante surcoreano PSY dice que su nuevo álbum marca un “adiós a ‘Gangnam Style”’, el megaéxito que lo propulsó al estrellato internacional hace exactamente una década. De hecho, el video musical del primer sencillo, “That That” con Suga de BTS, muestra a PSY con el famoso traje azul que usó en el video “Gangnam Style”. “Un tipo en un esmoquin azul sale y recibe una bofetada de Suga y sigue su camino” en una alusión a su viejo yo, alejándose del pasado, explicó PSY a The Associated Press en una entrevista reciente. “PSY 9th”, lanzado el viernes, incluye 12 canciones, una de ellas con el rapero coreano-canadiense Tablo. El artista, cuyo verdadero nombre es Park Jae-sang, recorrió el mundo con “Gangnam Style” en 2012. La canción, con su adictivo paso de baile a caballo y sus melodías pegadizas, tuvo un impacto mundial y actualmente su video tiene más de 4.400 millones de visitas en YouTube. Le puede interesar: Psy, autor de ‘Gangnam Style’, una estrella fugaz En la entrevista, PSY habló sobre la larga brecha en sus grabaciones, la presión por su éxito mundial y lo que imagina para él y la industria del pop coreano. Las declaraciones fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

“PSY 9th” tomó cinco años. ¿Por qué tanto tiempo? -Uno no puede satisfacer a todo el mundo. El gusto de la gente es subjetivo. Pero si dejo que alguien escuche mi música e incluso si esa persona no es de la industria, si esa persona dice “esto no es tan bueno”, hago un cambio. Hay entre 40 y 50 personas a las que les pongo mi música cuando está lista. Hasta que no dicen colectivamente “esto es lo mejor que puede ser”, sigo buscando la canción. Así que hago muchos cambios. Esto a nuestros artistas les parece difícil cuando trabajan conmigo y quiero cambiar el hábito, pero es difícil. Cuando hago música, la escucho en un parlante de celular, en un parlante grande, y hago lo mejor que puedo para tratar de encontrar una falla. Elimino muchas canciones. He estado en ese proceso durante mucho tiempo. ¿Quiénes son esas 40-50 personas? -Todos los artistas de mi compañía y algunos empleados de nuestro sello discográfico. Hay gente joven y mayor, incluidos mis padres... La persona más aleatoria es mi mejor amigo, alguien de mi edad que vive una vida común y que ha estado monitoreando mis canciones desde mi primer álbum.

El artista, cuyo verdadero nombre es Park Jae-sang, recorrió el mundo con “Gangnam Style” en 2012.

Han pasado 10 años desde “Gangnam Style”. ¿Sigue siendo consciente de este éxito? ¿Siente algún tipo de presión? -El tema oculto del video musical (de “That That”) es “adiós a Gangnam Style”. Un tipo en un esmoquin azul sale y recibe una bofetada de Suga y sigue su camino. En la canción, Suga y yo, con nuevos atuendos, despedimos al viejo PSY. No es un video serio, pero incluye esa escena. A nivel personal y laboral, el éxito de “Gangnam Style” fue un suceso muy grande, por lo que es imposible no estar consciente de eso de manera permanente. Pero al mismo tiempo, ha pasado mucho tiempo y ahora me siento muy libre y cómodo. En lugar de ser consciente de ello, lo considero el trofeo más grande de mi estantería. En este momento estoy maravillado haciendo nueva música con nuevos amigos. ¿Cuánto tiempo le llevó superar “Gangnam Style”? -No lo había superado en absoluto para el séptimo álbum. Lo había superado en gran medida hace cinco años, cuando lancé el octavo. Ahora, lo he superado por completo. ¿Cuál es su canción favorita de toda su carrera? -Una llamada “It’s Art” de mi quinto álbum. Independientemente de lo que escriba, probablemente sería difícil superar esa canción. ¿Por qué? -Aunque he estado haciendo música durante mucho tiempo, algunas de mis propias canciones todavía me enorgullecen. Esa es la canción. Es emotiva y tiene buenos ritmos y mensajes, y al público le encanta. Nunca la promocioné, pero se volvió viral y se convirtió en la canción que canto después de “Champion” y “Gangnam Style” en los conciertos.