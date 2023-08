¡Qué inseguridad! Giovanny Ayala fue atracado tras aterrizar en Medellín

Giovanny Ayala, cantante y compositor de música popular, denunció que fue atracado a mano armada en Medellín. El artista aterrizó en el aeropuerto Olaya Herrera e, instantes después, fue abordado por cuatro tipos que lo despojaron de sus pertenencias. Lea: ¡Qué descaro! Roban las llantas del carro de reconocido artista en Bogotá

“Abordé un taxi y a los cinco minutos de estar en él me abordan dos motos con cuatro tipos. Me pusieron el fierro en el vidrio y me dicen ‘se bajó de ahí’. Abrieron la puerta y me robaron mi cadena, que era especial para mí, la manilla de oro, la maleta que estaba llena de ropa nueva y las gafas. Afortunadamente estoy bien”, reseñó Ayala en sus redes sociales.

El intérprete de “Se la robé y me la robaron” señaló que los hechos se registraron hacia las 12:30 de la tarde del pasado 4 de agosto.