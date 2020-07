¿Qué pasó con Zharick León tras su paso por ‘Pasión de Gavilanes’?

Una de esas es Zharick León, Rosario Montes en la popular novela, a quien no hemos vuelto a ver en la pantalla chica luego de varios protagónicos que la llevaron a la fama.

“Mi proyecto más importante es convertirme en la mejor mamá del universo. Me gusta mi arte y mi profesión, pero, en un tema de propiedades, están mis hijos y mi familia primero. Entonces, en esa medida, he sido muy selectiva con lo que me ha llegado después de la llegada de mis hijos a mi vida”, dijo.

Agregó que “He hecho poquitas cosas, trabajo y propuestas protagónicas no me han faltado, sino que eso implica estar trabajando de lunes a sábados, incluso festivos, y es sacrificar ese tiempo con mi familia y mis hijos, lo que para mí es tan importante y valioso. Me volví muy selectiva en cuanto a eso”.

Aunque no la hemos visto más en la televisión, la actriz procura estar en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales donde esporádicamente comparte fotos y videos, pues definitivamente prefiere ocupar su tiempo en la familia.

Cabe recordar que después de ‘Pasión de Gavilanes’, Zharick tomó rumbo a Miami donde hizo protagónicos como en la telenovela ‘Doña bella’ y además, Telemundo le ofreció un papel antagónico en La Viuda de Blanco, versión adaptada, sin embargo, la actriz no duró mucho tiempo viviendo allá porque no le gustó ni se adaptó al ambiente.

Por otro lado, la vimos en un papel reciente en la serie de RCN, sobre Jaime Garzón.

En cuanto a su vida amorosa, León tuvo una relación con el argentino Martín Karpan, con quien tuvo a Luciano, su hijo que hoy tiene 12 años.

Luego de eso, la cartagenera se casó con Nicolás Reyes, recordado por ser el ganador de la segunda temporada de Protagonistas de Novela, pero el matrimonio duró un año y tras un tiempo en un retiro espiritual en el Parque Tayrona conoció a su actual pareja, el empresario mexicano José Rodrigo Bonilla, que era el instructor de yoga.