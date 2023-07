¡Qué voz! Video revela el secreto de la afinación vocal de Diomedes Díaz

Un video inédito del fallecido artista vallenato Diomedes Díaz ha causado sensación en las redes sociales. En las imágenes se ve al ‘Cacique de La Junta’ preparándose para un concierto, mientras entona la canción ‘La sombra’, uno de sus éxitos. Lea: ¿Canta como su papá? Críticas a hija de Diomedes Díaz por canción de su autoría

El video fue compartido por algunos portales vallenatos, que quisieron recordar al ídolo de la música popular colombiana. En el clip se aprecia cómo Diomedes Díaz afinaba su voz con maestría y sentimiento, demostrando su talento y dedicación.

“Me he perdido tantas cosas que me enguayaban al recordarlas, porque son cosas del alma que yo no olvido en un momento (bis). Perdí un amor, por ejemplo, y por eso sufro esta pena, que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda”, canta Diomedes en el video.