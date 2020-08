‘Quién contra mí 2’, lo nuevo de Yandel para celebrar su trayectoria

‘Quién contra mí’, la producción que marcó el debut como solista de Yandel y trajo a la luz los mega hits ‘Te suelto el pelo’, ‘Ya yo me cansé’ y ‘Dembow’, estrenado en septiembre del 2003 regresa renovada. Acercándose el 17mo. aniversario de este álbum, la súper estrella del género urbano celebra su trayectoria musical y su indudable huella en el mundo de la música urbana presentando ‘Quién contra mí 2’.

Emocionado

Yandel comenta que: “La idea de crear ‘Quién Contra mí 2’ surge durante la cuarentena. Cuando comenzó todo esto yo tenía grabado muchos temas y en una conversación con Andy, mi manejador, le contaba que extrañaba tanto ese contacto con mis compañeros en la música; pero dentro de todo estaba lleno de esperanza y con mucho positivismo y esa actitud me recordó un poco al Yandel que en un principio se tomó tantos riesgos para salir adelante. La pandemia ha traído tanto sufrimiento, pérdidas irreparables y grandes cambios en el mundo del entretenimiento. En mi caso, gracias a Dios, este regalo de estar vivo y con salud me ha impulsado para seguir creyendo en mí, y una vez más apostarle a lo que me apasiona por tanto tiempo: la música”, dijo.

Yandel añadió que: “Aunque en estos momentos no puedo estar con mis compañeros como quisiera, nuestras voces quedan unidas en este álbum y estoy súper emocionado de contar con Snoop Dogg y honrado de trabajar junto a Rubén Blades, uno de los artistas que he admirado toda mi vida”

Además del sencillo junto a J Balvin, cuenta con los siguientes temas y colaboraciones: “Quien Contra Mi” (Yandel solo), “Dembow 2020”, en nueva versión ft. Rauw Alejandro; “Diablo En Mujer” ft. Myke Towers, Natti Natasha and Darell; “Por Mi Reggae Muero 2020” ft. Anuel; “Fama” junto a las figuras globales Snoop Dogg y Rubén Blades.