¿Quién es Cazzu, el nuevo amor de Christian Nodal?

Por estos días Christian Nodal ha sonado mucho en redes, no solo por su polémica con J Balvin debido al parecido look sino también por su situación sentimental. (¡Se dijeron de todo! Nodal y J Balvin pelean en redes por su look)

Luego de que se rumoró que andaba con la modelo Mariana García, quien tiene rasgos físicos iguales a Belinda, ahora el cantante mexicano vuelve a dar de que hablar por un nuevo amor.

Nodal fue visto muy feliz agarrado de la mano por las calles e Guatemala con Cazzu, una artista argentina y productora bastante conocida en el mundo del rap.

La pareja fue captada por diversos paparazzis, que no dudaron en hacer viral las imágenes de los cantantes, a quienes se les vio muy tranquilos. (Christian Nodal ya tiene novia ¡Conócela!)

Aunque ella ha estado presente en temas de varios artistas reconocidos del género, son muchas las personas que aún no saben quién es la mujer que al parecer le robó el corazón a Nodal.