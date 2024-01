¿Quién es Paulina Dávila, la amiga de Griselda en la serie de Netflix?

Paulina Dávila nació en Medellín, se crio en Santa Marta, pero su acento es tan mexicano como el cualquier protagonista de telenovela en ese país. No es para menos, casi toda su carrera la ha hecho en el país azteca, en producciones como ‘Alguien Más’, ‘La Hermandad’, ‘El Comandante’ y ‘Las 13 esposas de Wilson Fernández’.

Este proceso de Griselda me generó una gran ilusión en mi carrera”.

Tuve chance también el año pasado de trabajar en España después de Griselda, me encanta la posibilidad de abrirme nuevas puertas y caminos. Trabajar en Estados Unidos representa llegar a otro tipo de proyectos en los que amaría poder estar.

Es la primera vez que trabajo en Estados Unidos, el proceso de grabación para mí fue el de una niña cumpliendo su sueño, fue muy alegre, me tocaba una carga de trabajo no muy pesada, entonces tuve mucho chance de disfrutarlo. Significó muchísimo para mí hacer parte de ese proyecto por la experiencia, por el tipo de proyecto que es”.

¿Cómo fue esa relación con el elenco, cono Sofía Vergara, Karol G, Christian Tappan?

"Con cada uno de ellos tengo una relación muy distinta, con Christian, por ejemplo, mi primera película en Colombia fue con él en Viva la música, nos conocemos y nos queremos mucho, así que fue lindo reencontrarnos. Es alguien al que admiro mucho.

Con Sofía tengo una historia muy particular, la conocí cuando yo era una niña y me dejó boquiabierta en ese momento, siempre ha sido un referente y no la había vuelto a ver hasta que nos encontramos en el set y hubo una reconexión especial, estrechamos nuestra relación y la de los personajes.

Karol G es una estrella, me muero de admiración por ella, y me parece impresionante lo versátil que es, fue muy bacano poder compartir con ella su primera experiencia actuando formalmente. Nos tocó muy juntas, mi personaje era su compañera, su mancuerna. Ella estuvo muy receptiva e ilusionada”.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en España?

“Después de Griselda vine a México otra vez e hice una serie drásticamente opuesta, porque toda la responsabilidad recaía en mi personaje en la serie. Es una historia con un contenido muy realista, soy una profesora en una escuela. Se estrenó recientemente en Vix y se titula Ella camina sola.

Fue un proyecto muy importante, muy interesante para mí, muy retador. Después, a finales del año pasado, me buscaron en España para una comedia, que se estrenó esta Navidad y que por lo que me cuentan fue un éxito en taquilla".

Lo que sigue en su carrera...

“A finales de enero comienzo a grabar una serie aquí en México, de la que me tienen prohibido hablar, es un proyecto que tiene un impacto interesante a nivel Latinoamérica y en ese sentido me emociona mucho”.