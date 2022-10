¿Quiere trabajar con Yeferson Cossio y viajar por el mundo? Vea los requisitos

Sin más ni menos, el empresario paisa busca el perfil de Filmaker, con el objetivo de realizar nuevas ideas para sus próximos contenidos de videos. Quienes estén interesados en la vacante y saber en qué consiste, pueden recurrir a sus historias de Instagram para conocer los requisitos y las exigencias que pide el instagramer antes de enviar el currículum. También advirtió que aquellos que no cumplan con el perfil, se abstengan de enviar sus documentos para no retrasar el proceso de selección.

Por su parte, Cossio explicó por qué se le exige al aspirante disponibilidad todo el día: “¿Por qué dice ahí que disponibilidad 24/7? No es que se va a explotar laboralmente, sino que, puede que no lo moleste una semana seguida o puede que más, puede que le diga: ‘Ey, vamos a hacer este campamento, llego de este viaje y voy a grabar con los muchachos los videos de un mes durante este fin de semana”.

Advertencia: El influencer recalcó que si la persona no cumple los plazos de entrega del trabajo requerido, será una de las causales de despido.

“Yo tenía un muchacho bueno y tenía su sueldo fijo. No se la pasaba en la casa porque yo me lo lleve literal de viaje a toda Europa y aparte de le pague todos los vuelos, hoteles y comidas, le pague extra por cada viaje que hace conmigo porque a pesar de que van a pasar bueno, van a trabajar”, dijo.

“Él era teso y todo, pero me quedaba mal, por ejemplo, un video de Suiza se demoró 5 meses en entregármelo, o sea me lo llevé a Suiza a grabar y se demoró cinco meses tarde y así con muchos otros, entonces eso no me servía (...) estuve con un pelao bueno, pero lo que pasa es que yo sabía más que él y eso tampoco me servía (sic)”, comentó.