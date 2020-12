“Quinta vez que me roban y no pasa nada”: Juancho de la Espriella

A las horas se conocieron más detalles del robo, que según el músico, asciende a unos 45 millones de pesos, entre celulares, bolsos, prendas y demás. Por supuesto, de la Espriella denunció ante las autoridades el robo y hasta hace un par de días, cuando adquirió un nuevo teléfono, contó a sus miles de seguidores que esta no es la primera vez que los dueños de lo ajeno hacen de las suyas con sus pertenencias y además espera que no pase lo mismo con sus denuncias pasadas, que quedan solo en papeles.

“Casi matan a uno de mis hijos”

Juancho, evidentemente disgustado por el incidente, inició su relato revelando nuevos detalles del hurto del que fue víctima. “Después de días ausente porque sufrí de un atraco a mano armada, aquí en Barranquilla en pleno parqueadero del hotel Crown Plaza. Se metieron dos tipos a robarme. Me robaron celular, me robaron bolsos, me robaron prendas. Hasta ahora tengo acceso a un celular”, comenzó.

Pero lo más indignante para Juancho es que ‘’ha tenido el dulce’ para los amigos de lo ajeno pues no es primera vez que lo roban. “Es la quinta vez que a mí me roban en Colombia y nada pasa. Me atracaron en Bogotá, en el carro, me pusieron un arma en la cabeza, eso fue hace unos tres años. Hace unos 8 años en la 170 también un tipo en un semáforo me robó. Aquí en Barranquilla, se metieron dos tipos en el parqueadero del hotel, pasaron por encima del celador, el celador no hizo nada, le pusieron pistolas a mis hijos y durante 10 minutos nos estuvieron atracando y nada pasó”, aseguró.

Llamado de atención

Juancho de la Espriella aprovechó su mensaje para agradecer a las autoridades que han estado pendientes de su caso, sin embargo aclaró que esto no ha servido de nada porque “nunca pasa nada”. “Me han llamado policías, gente del Gobierno, agradezco la amabilidad pero nada pasa. De las cinco veces que me han robado, nada pasa. Aquí casi matan a uno de mis hijos y nada pasa, entonces quería dejar esto por acá. Es nuestra responsabilidad denunciar este tipo de cosas. Quinta vez que me roban, no pasa nada, siguen robando. Esto es una locura.

Espero que los seguros del hotel, están las cámaras, espero que se hagan responsables así sea por primera vez”, finalizó.