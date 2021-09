Rapero dice ser el primero en implantarse “pelo de oro” en la cabeza

Quería hacer algo diferente porque todos se pintan el pelo, espero que no se copien de mí ahora”.

“Dan Sur”, influencer.

Luego de esta publicación, algunos seguidores no estuvieron plenamente convencidos de la extravagante decisión del también rapero, por lo que recibió muchas críticas apuntando a que sus cadenas no eran verdaderas. Fue entonces cuando ‘Dan Sur’ decidió contarle a sus más de 1.7 millones de seguidores de Tik Tok cómo lo hizo. (Lea también: “No me voy a volver pobre”: ‘La Liendra’ sobre cierre de su Instagram).