Raúl Coneo, el policía del Esmad que emociona cantando vallenato romántico

Hasta allí, en esa difícil labor, lo alcanzó su amor por el vallenato y gracias a una amiga, que ahora es su mánager, sus compañeros de labor y su familia, volvió a cantar y lo hizo con pie derecho. “Yo adoro ser policía, porque me ha enseñado muchas cosas y tengo el don de servir y cuidar a la comunidad, pero cantar es algo que me emociona”, dijo el Intendente que hace poco llegó de Bogotá, donde apoyó al Escuadrón que intentó controlar los disturbios ocasionados por el paro nacional del 21 de noviembre.

Nueva canción

Tiene un grupo musical llamado La Chispa Romántica del Vallenato, con la que ha grabado los temas ‘Enamorado’ y ‘Triste soledad’ este último está en promoción y ya se encuentra en redes sociales y YouTube.

Raúl es buen padre de familia, un dedicado esposo, hijo, hermano y amigo. También adora la poesía y se inclina por el vallenato romántico, es por eso que no comprende como muchos pueden llamarlo robot.

“Muchos piensan que porque tenemos este uniforme o somos del Esmad, no tenemos sentimientos o no nos importa nadie y se equivocan. Estamos preparados para esas situaciones, pero no nos deja de dolor que nos estigmaticen, solo somos seres humanos que cumplimos con una labor o servicio”, apuntó.

Aunque adora a la institución, confiesa que le gustaría que sus hijos fuera artistas. Ya se ha presentado en varios eventos y solo espera que los cartageneros lo apoyen y disfruten sus canciones. Síguelo en redes como @raulconeo.