Raúl Gasca, del circo Hermanos Gasca, herido tras intentó de robo en Cali

“Después de la presentación de Maluma voy al baño con un amigo y cuando estábamos haciendo la fila se armó una pelea. Yo me corro para atrás y siento que me halan las cadenas por la espalda y me arañaron”, contó, mostrando la marca que le quedó en el cuello.

“Siento que me halan, yo me agarro las cadenas y cuando me volteo el tipo me seguía halando y yo forcejeaba. Otro me pegó por el brazo y luego siento algo que me echaron en la cara. Yo me quedé con la cadena más delgada y de repente cuando volteó ya no los vi. Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara”, reveló.

Finalmente, Raúl añadió que cree que le echaron algo en el rostro, pues le ardió el ojo y la cara. “Es la primera vez que me pasa y es muy triste”, relató, asegurando que por estos días la inseguridad está mucho peor en la ciudad. (Lea también: ¿Quiere ser papá?: Maluma reveló cuáles son sus planes para el 2023)

“No solo me robaron a mí, a muchísima gente. Me rompieron la camisa. Fue una experiencia bien fea. La chica que estaba en el palco de al lado dijo que le robaron el celular y que le pusieron como escopolamina porque se desmayó. A la salida seguían robando y me echaron algo en el brazo que me empezó a arder”, contó el mexicano.

Debido al percance que vivió Raúl en la feria, el cual calificó como muy “triste”, el cirquero afirmó que no le quedaron ganas de asistir a más y solamente invita a las autoridades a tener más control y a que las personas asistan con mucha precaución, pues él, desilusionado, no se siente con ánimo de seguir disfrutando de todo lo que hay.