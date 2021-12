Rauw Alejandro anuncia brote de COVID-19 en su equipo de trabajo

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se une a la lista de artistas que no se presentarán en la Feria de Cali a causa del COVID-19.

Así lo confirmó David Valencia, manager de artistas como Rauw Alejandro, Darell, El Alfa y De la Ghetto, a través de sus redes sociales donde, además, anunció que habría una nueva fecha para la realización de ese concierto. Lea aquí: Amparo Grisales pide al Gobierno legalizar la marihuana.

“Que tal mi gente de Cali, Colombia, Ra Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá de que no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de COVID-19 en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no puedo dar el show que realmente ustedes se merecen”, dice el cantante en un video.

Además, afirmó que habrá una nueva fecha para realizar este concierto. “Hemos movido la fecha para el 25 de febrero del próximo año, espérenme, me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias por el apoyo, les deseo lo mejor del mundo”.

Finalmente, invitó a las personas a que se cuidaran mucho y que cuidaran a sus seres queridos. Le puede interesar: Investigan evento sin permisos con Rosalía y Rauw Alejandro en Puerto Rico.

Fruko y sus tesos, El Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz y el cantante Silvestre Dangond son otros de los artistas que estuvieron ausentes en la Feria de Cali porque obtuvieron resultados positivos en pruebas de COVID-19.