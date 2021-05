Rauw Alejandro rompe todos los esquemas con el tema ‘Todo de ti’

Los grandes artistas no conocen límites ni tienen miedo de experimentar. Disfrutar el éxito dentro de un género en particular no los inhibe. Cuando el talento es natural, todos los estilos son buenos para componer melodías pegajosas.

“Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar con mis sonidos en mi música”, exclama Rauw con la misma espontaneidad que define a su música. “Mi primer disco, Afrodisíaco, se enfocaba en mis raíces. Pero no me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género. Estaba en Puerto Rico y pensé en experimentar con algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca”.

Iniciando su carrera en el 2017, Rauw Alejandro se ha convertido rápidamente en figura indispensable de la música latina contemporánea, grabando exitosas colaboraciones con Luis Fonsi, Camilo, Farruko, Selena Gómez y su amigo de la infancia Anuel AA. Un éxito descomunal, Afrodisíaco casi 4000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

‘Todo de ti’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.