RBD regresaría en 2023 con su ‘Tour reencuentro’: esto es lo que se sabe

El rumor de la gira de conciertos de RBD ha crecido como bola de nieve lanzada cuesta abajo en una colina: varios medios noticiosos de México y cuentas de Instagram han recogido la información. El responsable de desatar la información fue el creador de contenidos Pablo Chagra, conocido en México por sus publicaciones en TikTok sobre el mundo de las celebridades. Chagra —que se define a sí mismo como chismillennial— afirma que los conciertos se realizarían en los países con mayor cantidad de seguidores de la banda. (Video: RBD emocionó con sus canciones en la boda de Maite Perroni)

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, dijo el influencer. No es la primera vez que el asunto se ventila en redes sociales. A principios de 2022 la madre de uno de los actores principales publicó un trino anunciando una pronta gira, algo que no se materializó. (Exintegrante de RBD revela la razón por la que la banda se separó)

En el Perú las cuentas de Instagram que difunden información de la farándula dan por hecho que la gira será una realidad. Más allá de si esto se cumple o no, las versiones han revivido la pasión por una telenovela que tuvo en 2022 un remake en la plataforma de streaming Netflix.

La inclusión de la bandera de Colombia en la lista de países que visitaría el grupo ha provocado una ola de comentarios entre los internautas.