Reapareció Julio Iglesias con inesperada noticia, ¿de qué se trata?

El artista español había estado ausente desde hace unos meses, de hecho, su última publicación fue para enviar un emotivo mensaje tras la muerte de Pelé, leyenda del fútbol que falleció el pasado 29 de diciembre de 2022.

"Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas contigo, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamas", fueron algunas de las palabras de condolencias que compartió.