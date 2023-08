Reconocida modelo caleña sufrió robo en Cartagena: “Me pusieron una pistola”

Relató que se encontraba en la playa y portaba una joya llamativa. Los ladrones la abordaron con un arma de fuego y le apuntaron a la barriga. “Yo tenía una cadena que me regaló mi esposo, estábamos en la playa cuando dos motos se acercaron con cuatro hombres a robarnos a todos y me quitaron la cadena. Uno de ellos se acercó, me puso la pistola en la barriga y me quitó la cadena [...] estaba petrificada”, dijo la modelo.