Reconocida modelo colombiana afirmó que le estarían haciendo brujería

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza... ¡Eh! De brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras. ¡Quisiera saber quién es! O sea, yo nunca me había enfrentado en mi vida a una cosa de estas. Quiero que vean esto que me acaban de escribir”, dijo en un video.

Ante esto, la modelo respondió que está segura que su fe podrá más que esos deseos malignos y que no cree en ello, solo en el ser supremo: Dios.

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, expresó la modelo caleña.

Finalmente, dijo que: “No sé quién eres, pero como este fue tu canal de comunicación conmigo, quiero decirte que mi futuro está en manos de Dios, no de usted. Que sus anhelos contra mí serán devueltos a usted, multiplicados por 7 veces. Mi padre del cielo me protege, Él es mi escudo y mi protector, así que su pelea es contra Él, no contra mí. Y contra Él nunca podrás”.

Actualmente, Sofía, hermana de Angélica Jaramillo, es empresaria y tiene su propio negocio.