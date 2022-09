Reconocido cirujano plástico lanzó fuerte indirecta a Jessica Cediel

“Les quiero compartir algo muy importante para mí de un tema que definitivamente en mi vida ha sido una pesadilla. A pesar de tener todo el derecho, no voy a iniciar un proceso de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de todos los múltiples daños ocasionados a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, a mi carrera, a nivel público y a nivel moral”, expresó en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Luego de que Jessica Cediel anunciara que no iniciaría un proceso de reparación integral por daños y perjuicios ni quería un peso del cirujano Martín Horacio Carrillo, quien le aplicó biopolímeros en sus glúteos sin su consentimiento, ahora, la modelo vuelve a ser noticia en redes. (Video: Jessica Cediel no quiere ni un peso de su excirujano)

Agregó que “no quiero y no voy a pedir ni un solo centavo a Martín, porque ni con todo el oro del mundo él podrá revertir y reparar todo el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta. También les quiero comentar que, con la decisión de la Sala de Casación se hizo justicia y se llegó a la verdad que para mí es lo más importante dentro de este proceso”. (Con fuertes imágenes, Jessica Cediel se pronunció sobre condena a médico)

“Después que lo vuelve mie(...) mediáticamente, profesionalmente, moralmente, entre otras; que no descansó hasta lograrlo, ahora quiere meternos los dedos a la boca, como si fuésemos estúpidos, con que no quiere dinero sabiendo que ya no tiene un peso donde caerse muerta. Como quien dice, la persona más noble del mundo. ¡Wow, qué ejemplo de perdón, nobleza y amor a Dios!”, son las sarcásticas palabras que se pueden leer en la historia de Instagram que compartió el cirujano con sus seguidores.

Como era de esperarse, muchos estuvieron de acuerdo con él, mientras que otros no, pues defienden a la presentadora.

Hasta el momento, Cediel no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores esperan que envíe un mensaje.

Cabe recordar que la modelo viene luchando contra los biopolímeros desde hace más de once años, situación que la marcó de por vida.

“Después de 11 años de juicio, hoy con mis ojos llenos de lágrimas, por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan. Ni una víctima más”, escribió la expresentadora de ‘Estilo RCN’ y ‘Muy Buenos Días’, en su momento, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que no sólo se condena a Carillo a pagar 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales, sino que además lo suspende temporalmente -seis meses- en el ejercicio de su profesión.