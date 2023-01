¿Recuerdan a Manuela? La polémica exprotagonista RCN vuelve hoy a la televisión

¿Se involucraría con otro participante?

La empresaria además dijo que iba dispuesta a todo y que, si se presenta alguna oportunidad de “amor” con otro participante, no habría problema porque no tiene ningún tipo de compromiso sentimental. Y agregó que nunca se sabe dónde se encontrará el “papá de los hijos”.

“Soy una persona demasiado sentimental. Creo en el amor. Para mí el amor es la esencia de la vida, es la magia, es la chispa que tiene que tener la vida. Entonces yo no me niego a las oportunidades de conocer el amor de uno, uno no sabe, el papá de los hijos, todo ¡Ave María! Lo mejor de todo es que me voy soltera y sin ningún compromiso”, expresó Manuela.