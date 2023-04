Redes sociales y estándares de belleza: el impacto psicológico que hay detrás

Diana Cecilia Gómez Miranda, psicóloga clínica.

Algunas personas piensan que tener dificultades de autoestima es “no gustarse físicamente”, y no es así. La autoestima va aún más allá. “No es sólo gustarse o quererse uno mismo, de hecho, cuando hablamos de autoestima, hablamos de un constructo compuesto principalmente por cuatro factores: autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficacia”, reveló.

Es sabido que gran tiempo es invertido en redes sociales y que, además, parte también de la naturaleza del ser humano el compararse, tanto así que la comparación social está profundamente arraigada en la psique del hombre. El saber cómo se está en relación con el otro. De hecho, cabe destacar que no todas las comparaciones tienen un efecto negativo, en algunos casos se pueden emplear como motivación, como ejemplo de superación, inspiración, emulando aquello que ha funcionado a otro y ha traído consigo grandes beneficios.

La persona, al sentir que está en desventaja, que no tiene control, busca comparar la realidad con ese mundo perfecto de los demás, por lo que las “deficiencias” aparecen en su mente en mayúscula, resaltadas y subrayas con luces de neón, llevándola a concluir que su vida es insignificante porque no cumple con determinado estereotipo que yace en las redes sociales.

Un ejemplo de ello son las constantes imposiciones que se hacen en estas plataformas con el fin de mostrar “perfección” cuando es inexistente. Que aceptarse es ser capaz de reconocerse a sí mismo y saber que no es necesario cumplir con ciertos cánones de belleza, aun cuando se busquen atribuir a como dé lugar. (Le puede interesar: Un intercambio literario: tres Cartagena se encontrarán en España)

Así pues, el punto con las redes radica en que no solo la persona se está comparando con otra, sino que además lo hace con versiones “mejoradas u optimizadas” y, en ocasiones, alejadas de la realidad de esa vida que comulgan otros. Esto, sin lugar a dudas, está teniendo un fuerte impacto en la salud mental (ansiedad, depresión, dificultades con autoimagen, imagen corporal, identidad, problemas alimenticios, etc.).

El punto con las redes radica en que no solo la persona se está comparando con otra, sino que además lo hace con versiones “mejoradas u optimizadas” y, en ocasiones, alejadas de la realidad.

El punto con las redes radica en que no solo la persona se está comparando con otra, sino que además lo hace con versiones “mejoradas u optimizadas” y, en ocasiones, alejadas de la realidad.

Las marcas que buscan vender perfección, o la industria en general, de moda, música, medios, etc., parten de la errática idea que a todas las personas les gusta ver bustos voluminosos, por ejemplo. En efecto, parten de la idea que la publicidad no es para todos sino para hombres o algunas personas en particular.

Y ese es sólo un ejemplo de tantos que hay en la actualidad; los estereotipos y modelos de belleza europeas, infortunadamente, siguen presentes, sin embargo, ahora también algunos han querido ser supuestamente más incluyentes, usando modelos o imágenes de personas afro o racializadas pero justamente lo hacen bajo cánones colonialistas, no valorando el talento y capacidades de estás mujeres o personas diversas.

Si bien ha habido algunos cambios, falta todavía mucha conciencia y sensibilización para que, por fin, las imágenes de las mujeres dejen de ser usadas como mercancías. (Le puede interesar: Los 80 años de el libro clásico El Principito)