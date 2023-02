¿Regalo de cumpleaños? Piqué y Clara Chía estarían esperando un bebé

Hace unos días se dio a conocer el ingreso de Clara a la clínica, supuestamente por un ataque de ansiedad provocado por todo el revuelo mediático que ocasionó la ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’, canción en la que la colombiana le lanza varias puyas a los españoles. Lea también: ¡Feliz cumpleaños, Shak! Cinco canciones para celebrar su vida

No obstante, el paparazzi escribió: “La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré”.