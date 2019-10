Ciudadela 2000 tiene una reina con mucho sabor

La música novembrina era acompañada por los aplausos y gritos eufóricos que decían ‘Ella es, ella es’. Delante de una turba de vecinos que evidentemente estaban extasiados con su presencia, sobresalía una sonriente morena que vistiendo un traje que le rendía tributo a su amada Cartagena expresó: “Bienvenidos a Ciudadela 2000’, así nos recibió Eyleen Tatiana Turizo, quien tras el llamado de su barrio y de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, no se resistió a decirle que Sí a la propuesta de representarlos en el Reinado de la Independencia.

La escogieron porque desde que era una niña, Eyleen mostró su amor por la cultura y sobre todo por el baile muy a pesar de no pertenecer a ninguna agrupación de danza.

¿Cómo fue la reacción del barrio cuando supieron que tenían reina?

Fue algo espectacular. Yo estaba acá en mi casa y cuando salió la lista vinieron muchas personas. Prendieron música, estaban todos muy felices porque hace cuatro años no teníamos reina.

¿Qué significa para ti como cartagenera el 11 de noviembre?

Más que una fiesta y desórdenes, el 11 de noviembre es una fecha especial para los cartageneros porque logramos independizarnos de los españoles.

¿Cuál ha sido la principal lección que has tenido de esta experiencia?

He aprendido muchas cosas a trabajar con gente porque no es nada fácil. Siempre hemos tratado de hacer las cosas de la mejor forma posible.

¿Qué evento te tiene con mucha expectativa?

La noche de coronación porque me he estado preparando mucho para ganar la corona y así integrar a mi comunidad por medio de actividades y eventos.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Desde muy pequeña he participado en reinados infantiles. La presidenta de la Acción Comunal fue la que me llamó y me hizo la propuesta. Dije que sí por mi amor por la comunidad y por el barrio.

¿Qué problemáticas afectan a tu barrio actualmente?

La problemática que más afecta a Ciudadela 2000 en estos momentos está relacionada con la inseguridad. Hay mucha violencia entre vecinos.

¿Qué cualidades debe tener la próxima Reina de la Independencia?

Debe ser una persona proactiva, que debe sentir amor y pasión por su comunidad. Ser inteligente, tener capacidades, alegre y carismática. Debe tener voz de liderazgo.

¿Cómo describes a la mujer cartagenera?

Como una mujer súper alegre, con mucha actitud, dada con todas las personas.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Mi proyecto se trata de un cabildo que se realizará en mi barrio para reintegrar a los jóvenes en riesgo, niños y demás personas con el fin de rescatar las tradiciones en nuestro barrio.

¿Cómo manejas el tema del matoneo en redes sociales?

Soy una persona muy sensible pero en realidad he aprendido a no prestarle atención a comentarios inoficiosos. He sido fuerte con todo porque trato de no prestarle atención.

Un mensaje para los jóvenes de Cartagena

Que los sueños se hacen realidad. Que confíen en Dios porque él es el que lo permite todo. Sigan adelante a pesar de las circunstancias.