María Isabel Rodríguez es la reina de El Socorro

Han pasado casi seis años desde que vivió de cerca el Reinado de la Independencia. En aquel entonces una de sus familiares, su prima Maglis Guzmán, participó en el famoso certamen y se quedó con uno de los lugares entre las princesas. Tener una reina en la familia despertó en María Isabel Rodríguez ese interés de vivir una experiencia similar en su vida y es así como decide en este 2019 representar a El Socorro en el concurso de belleza más importante de Cartagena. Con alegría y altas expectativas la joven de 21 años asegura que va con todas por lograr la corona para el barrio en el que habita hace unos cinco años.

¿Cómo reaccionó el barrio al saber que tenían reina?

El Socorro es demasiado grande, solo tuve la oportunidad de decírselo en un principio a mi plan, que es el 332. El día de mi caravana me sentí dichosa, todo el mundo participó y eso me tiene demasiado feliz.

¿Cuál ha sido la principal lección que has recibido en esta experiencia?

Lo principal que he aprendido es no juzgar. Siempre he seguido los reinados, nacionales e internacionales. Siempre he estado en esa postura de espectador, donde todos nos sentamos a señalar pero ahora como reina estoy dándome cuenta de lo diferente que es todo. A nosotras nos toca demasiado duro. La invitación es a valorar a todos los esfuerzos que hacemos.

¿Qué piensas del matoneo en redes sociales?

No se debería hacer porque no sabemos qué está viviendo la otra persona. Somos humanos y somos perfectamente imperfectos. Hay que respetar.

Cuéntanos de tu proyecto sociocultural

Lleva por nombre ‘El Socorro, un epicentro de festividades culturales’ y busca principalmente rescatar todas esas muestras culturales que por la ola de violencia se fueron perdiendo con el tiempo. El Socorro realizaba uno de los mejores cabildos de Cartagena.

Descríbenos cómo debería ser la próxima Reina de la Independencia

Debe ser una mujer lider, humilde, que ame y se ame. Tiene que ser una persona integral en todo sentido. Debe aprovechar esa posición para hacer algo por tu comunidad.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

Vivir esto es un verdadero sueño. Lo tuve cerca cuando mi prima Maglis Guzmán participó en el Reinado de la Independencia en el 2012, ahí me familiaricé mucho más y me di cuenta que nos da la posibilidad de trabajar por tu comunidad y eso es bellísimo.

¿Qué significa para ti como cartagenera el 11 de noviembre?

Significa conmemorar una fecha insignia en nuestra ciudad. Todos tenemos que tener presente en esa fecha el por qué de lo que somos ahora.

Háblanos de las problemáticas del barrio que representas

Las mismas que afectan a toda la ciudadanía cartagenera. El desaprovechamiento del tiempo libre. Hay muchos jóvenes sin trabajo, sin estudios. En nuestro barrio no hay pandillas sin embargo en los últimos años han crecido los indices de atracos.

¿Qué día esperas con ansias?

El bando porque es el momento en el que toda la ciudadanía cartagenera se une. Es la oportunidad perfecta para integrarte y que todos te conozcan.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar en la ciudad?

Trabajaría en proyectos que ayuden a los jóvenes a que recuperen sus vidas. A través de talleres buscaría que aprovechen sus tiempos libres y aporten a la ciudad.