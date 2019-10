La Victoria va por la corona

Casi 15 años tenía el barrio La Victoria sin saber qué era tener una reina pero todo cambió hace unos meses cuando el Instituto de Patrimonio y Cultura reveló el nombre de las candidatas que participarían en la edición del 2019 del Reinado de la Independencia. La alegría y la expectativa se tomó cada uno de los rincones de este sector, ubicado en la Localidad 3, cuando Brenda Esther Carrillo fue admitida y de inmediato se convirtió en la cara de esta comunidad en el famoso certamen.

Con apenas 18 años, Brenda no oculta la emoción que lleva de ser la reina del barrio y asegura que más allá de ganar la corona, aspira que con su participación su La Victoria vuelva a ser la comunidad unida que fue en sus inicios.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Siempre ha sido algo que he deseado, desde pequeña. Jugaba con los tacones de mi mamá, participaba en concursos del colegio. Además siento que es una gran oportunidad para darme a conocer en el medio y porque es algo que está vinculado a algo que quiero estudiar más adelante que es o psicología o trabajo social porque me encanta trabajar con la gente.

¿Cómo reaccionó tu barrio con la noticia?

No me esperaba la reacción de todo el mundo. Cuando se enteraron todo fue alegría porque decían que era la oportunidad perfecta para integrarse. Ahora todos somos hermanos y amigos.

¿Cómo te vivías las Fiestas antes de ser reina?

Siempre he ido al bando. Mi tía me llevaba a la zona donde no hay palcos, siempre he sido espectadora y me visualizaba montada en una carroza. Estar viviéndolas como reina, tanto como lo desee, es algo demasiado maravilloso. Estoy emocionada.

¿Qué tiene por mejorar La Victoria?

La problemática que yo veo en mi barrio es que los jóvenes no tienen espacios para aprovechar su tiempo libre, ni para integrarse.

¿Cómo describes a la próxima Reina de la Independencia?

La primera cualidad que debería tener es ser lider. Debe tener conocimiento de la cultura y de las problemáticas de Cartagena. Ser disciplinada porque este proceso lo exige.

Cuéntanos de tu iniciativa sociocultural

Mi proyecto se llama ‘Aprovechamiento del tiempo libre en la Localidad 3’, sacarle provecho a los fines de semana para que los jóvenes y adultos tengan actividades donde se integren. Hace unas semanas tuvimos una jornada con voleibol, bate tapita y fútbol. La idea es que ahora que tenemos reina seamos una sola Victoria.

¿Qué le hace falta a Cartagena para apropiarse más de sus Fiestas?

Pienso que los cartageneros somos alegres pero siento que el problema va más en el tema de ser más organizados, así las Fiestas serían un éxito.

¿Cuál fue tu reacción al saber que habías sido admitida?

Yo no sabía si llorar o reír. Me pregunté si era yo la que estaba en esa lista, luego pensé que si Dios me dio la oportunidad a mí y no a otra niña es porque algo bueno viene para mí.

¿Cómo manejas el tema del matoneo en redes sociales?

Eso es algo que debemos tomar como críticas para mejorar pues al participar en esto, sabíamos a qué era lo que nos íbamos a someter. Desde antes seguía al reinado para prepararme psicológicamente. Más bien le digo a esas personas que apoyen las Fiestas y que hagamos criticas constructivas.