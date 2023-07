“No esperaba quedar este año”: nueva Señorita Región Caribe

Recibir el título fue muy emocionante. Yo me preparé dos años para este certamen, no esperaba quedar este año, de pronto el próximo, pero por cosas de la vida y el tiempo de Dios es perfecto, quedé de un casting de casi 80 niñas de toda la región. Para mí es un honor llevar esta banda de la región Caribe y representarlos a todos.

La bella candidata de cabello castaño y 1.76 metros de estatura representará en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) a los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba y San Andrés y Providencia. El reto no es menor y por eso Juliana Osorio confía en su proceso de preparación para rendirle el mejor homenaje a esta región.

La prueba más dura no es tanto física, sino mental, porque al momento de uno exponerse a un público tan grande, hay críticas, es decir, habrá gente que te quiera y otra que duda un poco de ti. Y creo que este es el reto por el todas las candidatas tienen que pasar y es justo ahí donde demuestras tu fortaleza y la confianza en ti misma. Lea: ¿Quién es Yaniris Castellar, la nueva señorita Cartagena 2023?

Me estoy enfocando en la parte física, entonces voy al gimnasio, me gusta el voleibol, y tomo clases de boxeo, pero también estoy en clases de cultura general, fogueo periodístico y pasarela.

Dejando de lado el título de Señorita Región Caribe, ¿quién es Juliana Osorio Angulo?

Soy estudiante de Gestión de la Moda en el LCI College en la ciudad de Bogotá. Trabajo como modelo profesional hace siete años, una carrera que me ha permitido conocer el mundo real desde muy pequeña y me ha ayudado a cumplir mis sueños y a luchar todos los días por lo que quiero. Amo bailar, cuando era pequeña tomé clases de cumbia, luego estuve en comparsas. También me gusta escuchar música y el deporte.

Lea también: ¿Si terminaron Carolina Cruz y Jamil Farah? Esto es lo que se sabe

¿Qué mensaje le envías a estos ochos departamentos de la región Caribe que vas a representar en el Concurso Nacional de Belleza ahora en noviembre?

Para mi es un honor representar la región Caribe. Yo soy cartagenera, pero me identifico con todo el Caribe. Somos unión, somos felicidad, somos folclor y cultura. Con certeza les digo que tienen una reina que va a representar cien por ciento lo que es el Caribe y que no los voy a defraudar.