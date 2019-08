Olaya Herrera tiene reina y es Yiseth Karina Celedón

Las candidatas del Reinado de la Independencia son el reflejo de lo que pasa en muchos sectores de nuestro Corralito de Piedra y eso implica que algunas de ellas también atraviesan situaciones difíciles como el desempleo. Es esto lo que precisamente tuvo durante un largo tiempo a la bella Yiseth Karina Celedón manteniendo “una vida sedentaria”, pero cuando una mañana recibió la llamada del Ipcc confirmándole que de las tres aspirantes por Olaya Herrera que peleaban un cupo en el reconocido certamen, ella se había quedado por el puesto, no pudo contener las lágrimas.

A sus 24 años es consciente que su aspiración a este concurso de belleza “era ahora o nunca” y sonríe al expresar que “después de no tener oportunidades laborales, ha encontrado en el Reinado de la Independencia, el espacio perfecto para ocupar su tiempo”.

Aún el proceso está corto pero ¿qué tanto has aprendido en lo que va del reinado?

Al principio soy un poco tímida, después me voy abriendo poco más, ha sido una de mis grandes lecciones. He aprendido demasiado en tema de las Fiestas de Independencia. Hemos tenido la oportunidad de saber lo que viene y tengo bastantes expectativas.

¿Cuál es el día que más esperas de este proceso?

El día que me tiene con más expectativas es el de la entrevista con los jurados porque justo ahí sabré si me voy a coronar o no (risas). Quiero dar lo mejor de mí. Otro día sería la coronación en mi barrio porque siento que me apropiaría más del título.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

Mi motivación inicial fue por mis amigos y de todas esas personas que me vieron el perfil para estar en este certamen. Anteriormente tenía muchas inseguridades y empecé a mirarme, a trabajar en mi seguridad y me di cuenta que era una señal que este era el camino porque muchas personas venían diciéndomelo. Dije: ‘lo voy a intentar’ y luego se convirtió en un proyecto en mi vida, y quiero hacerlo de la mejor forma.

¿Cuáles son las principales problemáticas de tu barrio?

Para nadie es un secreto que la inseguridad y las riñas es algo que ha venido afectando a nuestro sector. También el alto nivel de desempleo. Tenemos jóvenes que no encuentran en qué ocupar su tiempo libre. Personas con bajos recursos.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Mi iniciativa tiene por nombre ‘Guía por un día con enfoque al futuro’. Los niños después de una serie de talleres tendrán la oportunidad de conocer lugares emblemáticos y la historia de su ciudad, a los que quizá no han tenido acceso. La idea es que los conozcan y el por qué de su trascendencia. La idea es capacitarlos para que ellos se conviertan en guías.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Yo no soy como otras chicas que su sueño era ser reina. Lo mío era el modelaje. Cuando a mí me lo propusieron, me arriesgué y cuando me llaman a decirme que había pasado, casi me pongo a llorar de desespero. Eran otras dos chicas compitiendo conmigo y la incertidumbre era inmensa. Lloré y fue cuando me pregunté en qué momento le estaba pidiendo tanto esto a la vida.

¿Qué tanto te ha cambiado la vida desde que fuiste escogida como reina de Olaya?

Ha cambiado demasiado. Yo estaba en desempleo y vivía una vida muy sedentaria. Ahora en la casa ya casi no me ven la cara, el gimnasio, la preparación, no me deja tiempo de nada. Me gusta estar en este movimiento y en un momento de mi vida estaba en actividad y de repente toqué fondo y con esto he vuelto a sentir que soy yo y me encanta.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu sector?

El apoyo ha sido bastante. A veces camino por las calles los domingos y la gente me dice que este año sí traemos la corona. Pero cuando al ver que el apoyo se expande por todo el barrio, es mucho más gratificante para mí.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser una chica integral. Apartando el tema de la belleza, debe tener un buen corazón, saber responder y ser carismática.