Petares sueña con ganar el Reinado de la Independencia

En las calles y terrazas de Petares, barrio que limita con Loma Fresca y que tiene como vecinos a otros sectores como San Francisco, Daniel Lemaitre y Canapote, se respira un ambiente de gran expectativa y alegría, y cómo no, si después de más de 20 años decidieron regresar a participar en el Reinado de la Independencia con la espectacular Angie Paola Barrios Priolo, una joven de 22 años que a donde llega se roba las miradas de todos.

Su bello todo de puel y radiante sonrisa la han catapultado como una de las grandes favoritas a convertirse en la sucesora de Allison Vega Andrade y ella está feliz de visibilizar a los habitantes de barrio que en más de una ocasión han sido señalados por pandillas y otras problemáticas que los han afectado.

¿Habías participado en otro certamen de belleza?

Participé en Miss Belleza Étnica, Miss Chica Summer y en el Reinado Internacional del Joropo.

¿Qué te dejaron como lección para aplicar en este proceso?

Las lecciones son tener más responsabilidad y disciplina para cada proyecto que tenemos. Pienso que hay que hacer las cosas con amor para que salgan bien. También me ayudó a dejar el temor y la pena.

¿Cómo has manejado el tema de ser una de las favoritas?

La belleza es algo subjetivo pero gracias a Dios he tenido una gran acogida entre los cartageneros. eso me encanta porque me hace tener más expectativas.

¿Qué significa el 11 de Noviembre para ti, como cartagenera?

El 11 de Noviembre es una voz a la libertad. Es el día en el que fuimos libres y que nos comprometimos con todo lo que queríamos como cartageneros para la ciudad. Es algo que debemos tener presente para que todos se apropien de nuestras fiestas.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

Es un sueño que tenía hace algún tiempo pero sentía que me tenía que preparar más para ello. Desde el año pasado quería participar pero soy consciente de la gran responsabilidad que implica estar en un certamen como estos, por eso me tomé el tiempo para prepararme.

¿Qué día esperas con muchas ansias y por qué?

El día del bando porque siempre pensaba que quería estar en una carroza. Sé que me lo voy a gozar con mucha alegría y desde ya lo espero.

¿Qué problemáticas afectan hoy en día a Petares?

Las problemáticas que siempre hemos tenido son con los jóvenes en riesgo, con las pandillas, jóvenes embarazadas a temprana edad y la drogadicción.

¿Cuáles son las cualidades que debe tener una Reina de la Independencia?

Debe amar a sus Fiestas de la Independencia. Saber y apropiarse de la historia de la ciudad. Pasa que muchas veces los de afuera saben más de nuestra historia que nosotros mismos.

Cuéntanos de tu iniciativa sociocultural

Mi proyecto va encaminado a gestionar una casa cultural para el barrio Petares porque muchos desconocen que nosotros acá no tenemos un espacio para integrarnos como comunidad. Quiero esta casa para que explotemos los talentos que hay aquí.

¿Por qué las jóvenes deben participar en el Reinado de la Independencia?

Es una plataforma inmensa para que se abran las puertas. En mi caso como modelo sé que me ayudará a lograr lo que espero.