El Pozón quiere celebrar sus 50 años con corona

Hace más de cinco años cuando participó en el Reinado Afrodescendiente, se quedó con el primer lugar sin embargo contrario a lo que muchos pensarían, Yolisa Paola Ricardo consideró en ese entonces que no quería saber más de certámenes de belleza pues fue su estatura y delgadez empezaron a acomplejarla. “Me comparaba todo el tiempo con mis compañeras. Las veía más bajas y de otra contextura y eso me hacía sentir mal”, comenta la joven de 19 años.

A medida que fue cumpliendo más edad se dio cuenta que eso que le causaba inseguridad, podía ser su fuerte para lograr sus metas personales, es así como decidió representar a El Pozón en el Reinado de la Independencia y desde ya para su comunidad y sectores aledaños ya ella es la ganadora.

¿Qué te motiva a participar en el Reinado de la Independencia?

Decidí estar aquí porque sé que es una gran plataforma para darte a conocer. Aquí conocemos demasiadas personas y portar la banda de un barrio tan grande como El Pozón sé que me ayudará a visibilizar sus problemáticas y aportar un grano de arena para solucionarlas.

¿Qué es lo mejor de este proceso?

Es muy lindo ver el apoyo de la gente. La gente me motiva diciéndome que ‘sí se puede’. Eso creo que es lo más gratificante de esta experiencia. Verlos a ellos acompañándome felices en este proceso.

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que habías sido admitida?

Ese día estaba en clases de Contabilidad y de repente vi mi celular. Encontré mil mensajes donde me decían que había pasado, no pude contener mi emoción. En ese momento me sentí feliz de saber que iba a representar a mi barrio, que siempre quise hacerlo.

¿Por qué las jóvenes deben participar en este certamen?

Porque ellas también merecen vivir una bonita experiencia y si están aptas para representarnos, yo las apoyo.

Cuéntanos de tu proyecto sociocultural

Mi proyecto se llama ‘Pozón un nido de talento’. Para llevarlo a cabo siempre he pensado en los niños, que he visto que muchos de ellos están desviándose en el camino. He llegado a varias instituciones a llevar charlas motivacionales mientras muestro mi talento para hacer trenzas y vean que es una opción para salir adelante.

¿Cómo ha tomado la noticia tu familia de tener reina en la casa?

Mi familia está demasiado emocionada. Mi abuela tiene 14 nietos y de todos ellos, soy la única que ha estudiado y ha salido adelante, entonces para mí es importante llevarles ese triunfo a ellos. Nosotros tenemos que salir adelante por nuestros estudios o por el deporte y es lo que quiero transmitir también a mi barrio.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

La Reina de la Independencia debe ser una líder, que en ella la gente se sienta bien representada. Con estudios, conocimientos, carismática. Debe estar siempre sonriendo.

¿Qué lecciones te dejó haber participado en otro certamen de belleza?

Aprendí demasiado de la cultura afrodescendiente y pude conocer de cerca la experiencia de lo que implica participar en el reinado. Cuando me lo gané decía que era suficiente.

¿Cómo manejas el tema del matoneo en redes?

Yo lo veo como una crítica constructiva porque siempre busco estar mejor. En un principio me daban duro porque estaba gruesa y desde ahí he adelgazado muchísimo. Soy una niña que toma los consejos de la mejor forma.